Минобороны: силы ПВО уничтожили украинский беспилотник над Псковской областью
В Минобороны России сообщили, что в ночь на 31 января средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над территорией Псковской области.
Ранее три беспилотника ВСУ было подавлено на границе с Брянской областью.
Также губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что Вооружённые силы Украины атаковали село Старый Хутор при помощи дрона-камикадзе.
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