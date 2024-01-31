Минобороны: силы ПВО уничтожили украинский беспилотник над Псковской областью

В Минобороны России сообщили, что в ночь на 31 января средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над территорией Псковской области.

Ранее три беспилотника ВСУ было подавлено на границе с Брянской областью. Также губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что Вооружённые силы Украины атаковали село Старый Хутор при помощи дрона-камикадзе.