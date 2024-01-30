Богомаз: три беспилотника ВСУ подавлены на границе с Брянской областью
- РИА Новости
Об этом он написал в Telegram.
«Три беспилотника самолётного типа подавлены с помощью специального оборудования непосредственно на границе с Брянской областью», — говорится в сообщении.
По словам губернатора, пострадавших или разрушений в результате атаки нет.
Он добавил, что БПЛА подавили сотрудники управления Федеральной службы войск национальной гвардии России по региону.
Ранее сообщалось, что над Навлинским районом Брянской области был уничтожен беспилотник.