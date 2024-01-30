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Богомаз: три беспилотника ВСУ подавлены на границе с Брянской областью

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Три беспилотных летательных аппарата Вооружённых сил Украины подавлены с помощью специального оборудования на границе с Брянской областью, заявил губернатор региона Александр Богомаз.
Богомаз: три беспилотника ВСУ подавлены на границе с Брянской областью
  • РИА Новости

Об этом он написал в Telegram.

«Три беспилотника самолётного типа подавлены с помощью специального оборудования непосредственно на границе с Брянской областью», — говорится в сообщении.

По словам губернатора, пострадавших или разрушений в результате атаки нет.

Он добавил, что БПЛА подавили сотрудники управления Федеральной службы войск национальной гвардии России по региону.

Ранее сообщалось, что над Навлинским районом Брянской области был уничтожен беспилотник.

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