Сальдо: переговоры по обмену пленными с Киевом надо продолжать через посредников

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что доверять киевскому режиму после сбитого российского самолета Ил-76 с украинскими военнопленными на борту нельзя, однако переговоры по обмену пленными нужно продолжать с участием нейтральных стран-посредников.

Об этом информирует РИА Новости.

«Ну, мы не относимся к кровожадным таким же изуверам, которые сидят в Киеве на Банковой. Поэтому обмен пленными по всем правилам военного времени — он должен осуществляться», — сказал Сальдо.

По его словам, продолжать переговоры нужно, однако в них надо включать те страны, которые являются нейтральным.

«Работа, конечно, будет продолжаться, я в этом уверен, что всё равно, даже в самой тупиковой ситуации нужно искать выход», — добавил губернатор.

Ранее в Минобороны России сообщили, что украинские войска поразили российский военно-транспортный самолёт Ил-76 с пленными военными ВСУ над Белгородской областью с помощью зенитного ракетного комплекса.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что сейчас никто не может сказать, как катастрофа с самолётом Ил-76 в Белгородской области скажется на дальнейших перспективах обмена военнопленными между Россией и Украиной.