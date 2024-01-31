Сальдо: переговоры по обмену пленными с Киевом надо продолжать через посредников
Об этом информирует РИА Новости.
«Ну, мы не относимся к кровожадным таким же изуверам, которые сидят в Киеве на Банковой. Поэтому обмен пленными по всем правилам военного времени — он должен осуществляться», — сказал Сальдо.
По его словам, продолжать переговоры нужно, однако в них надо включать те страны, которые являются нейтральным.
«Работа, конечно, будет продолжаться, я в этом уверен, что всё равно, даже в самой тупиковой ситуации нужно искать выход», — добавил губернатор.
Ранее в Минобороны России сообщили, что украинские войска поразили российский военно-транспортный самолёт Ил-76 с пленными военными ВСУ над Белгородской областью с помощью зенитного ракетного комплекса.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что сейчас никто не может сказать, как катастрофа с самолётом Ил-76 в Белгородской области скажется на дальнейших перспективах обмена военнопленными между Россией и Украиной.