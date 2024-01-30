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В ДНР боевика «Азова» осудили за лишение свободы двух человек

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Верховный суд ДНР вынес приговор по уголовному делу в отношении боевика украинского военизированного националистического объединения «Азов»* Юрия Мозгового, незаконно лишившего свободы двух мариупольцев.
В ДНР боевика «Азова» осудили за лишение свободы двух человек
  • РИА Новости

Об этом сообщили в пресс-службе Главной военной прокуратуры России.

Отмечается, что в апреле 2022 года Мозговой, находясь в подвале одного из жилых домов в Мариуполе, под угрозой применения оружия удерживал двух мирных жителей.

Один из них, лишённый возможности получить квалифицированную медпомощь, скончался.

«Приговором суда Мозговому назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы», — говорится в сообщении Следственного комитета России.

Мозговой будет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.

17 января боевика «Азова» Алексея Мозгового, расстрелявшего четверых мариупольцев, приговорили к пожизненному заключению в ДНР.

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда России от 02.08.2022.

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