В ДНР боевика «Азова» осудили за лишение свободы двух человек

Верховный суд ДНР вынес приговор по уголовному делу в отношении боевика украинского военизированного националистического объединения «Азов»* Юрия Мозгового, незаконно лишившего свободы двух мариупольцев.

Об этом сообщили в пресс-службе Главной военной прокуратуры России.

Отмечается, что в апреле 2022 года Мозговой, находясь в подвале одного из жилых домов в Мариуполе, под угрозой применения оружия удерживал двух мирных жителей.

Один из них, лишённый возможности получить квалифицированную медпомощь, скончался.

«Приговором суда Мозговому назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы», — говорится в сообщении Следственного комитета России.

Мозговой будет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.

17 января боевика «Азова» Алексея Мозгового, расстрелявшего четверых мариупольцев, приговорили к пожизненному заключению в ДНР.

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда России от 02.08.2022.