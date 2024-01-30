В ДНР боевика «Азова» осудили за лишение свободы двух человек
- РИА Новости
Об этом сообщили в пресс-службе Главной военной прокуратуры России.
Отмечается, что в апреле 2022 года Мозговой, находясь в подвале одного из жилых домов в Мариуполе, под угрозой применения оружия удерживал двух мирных жителей.
Один из них, лишённый возможности получить квалифицированную медпомощь, скончался.
«Приговором суда Мозговому назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы», — говорится в сообщении Следственного комитета России.
Мозговой будет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.
17 января боевика «Азова» Алексея Мозгового, расстрелявшего четверых мариупольцев, приговорили к пожизненному заключению в ДНР.
* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда России от 02.08.2022.