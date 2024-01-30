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Президент Литвы и посол нарушили закон из-за совместного похода в оперу

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Президент Литвы Гитанас Науседа и посол республики в Великобритании Эйтвидас Баярунас нарушили закон из-за совместного похода в оперу.
Президент Литвы и посол нарушили закон из-за совместного похода в оперу
  • Gettyimages.ru

Как сообщает Sputnik Литва, соответствующее решение вынесла Высшая комиссия по этике (VTEK).

Уточняется, что они нарушили положения Закона о согласовании публичных и частных интересов.

«Предметом расследования стало посещение вышеупомянутыми лицами мюзикла «Призрак оперы», который состоялся в Лондоне 6 мая прошлого года», — сказал председатель комиссии Гедиминас Сакалаускас.

Уточняется, что Науседа использовал свой статус в личных целях и принял «незаконный подарок от Баярунаса», так как билеты оплатило посольство, хотя в таких случаях он должен был сам оплатить билет из личных средств.

В октябре 2023 года парламентская оппозиция потребовала отставки командующего армией Литвы генерала Вальдемараса Рупшиса. Причиной данного требования являлось то, что он получал €445 компенсации за съём жилья, которое в реальности принадлежало его сыну.

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