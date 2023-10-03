В Литве потребовали отставки командующего армией страны за съём квартиры у сына
- Legion-Media
Об этой ситуации рассказал лидер оппозиционной фракции парламента страны «Демократы во имя Литвы» Саулюс Сквернялис.
«Удивляет то, что командующий не понимает, где проходит разница между общественными и частными интересами. Он должен уйти в отставку, это однозначно», — цитирует его ТАСС.
Сквернялис призвал президента страны Гитанаса Науседу немедленно отреагировать на сложившуюся ситуацию.
Ранее Совет уполномоченных оппозиционной Консервативной народной партии заявил, что премьер-министр Эстонии Кая Каллас нанесла ущерб репутации страны, поэтому должна уйти в отставку после скандала с её мужем.