В Литве потребовали отставки командующего армией страны за съём квартиры у сына

Парламентская оппозиция потребовала отставки командующего армией Литвы генерала Вальдемараса Рупшиса. Причиной данного требования является то, что он получал €445 компенсации за съём жилья, которое в реальности принадлежало его сыну.

Об этой ситуации рассказал лидер оппозиционной фракции парламента страны «Демократы во имя Литвы» Саулюс Сквернялис.

«Удивляет то, что командующий не понимает, где проходит разница между общественными и частными интересами. Он должен уйти в отставку, это однозначно», — цитирует его ТАСС.

Сквернялис призвал президента страны Гитанаса Науседу немедленно отреагировать на сложившуюся ситуацию.

Ранее Совет уполномоченных оппозиционной Консервативной народной партии заявил, что премьер-министр Эстонии Кая Каллас нанесла ущерб репутации страны, поэтому должна уйти в отставку после скандала с её мужем.