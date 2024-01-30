Россотрудничество обратилось к Бастрыкину из-за осквернения памятника в Ереване

Россотрудничество обратилось к председателю СК России Александру Бастрыкину по делу об осквернении памятника блокадникам в Армении уроженцем Еревана, представляющимся в соцсетях как Самвел Ширинян.

Об этом глава ведомства Евгений Примаков написал в Telegram.

«Россотрудничество в Москве обратилось к главе Следственного комитета России А.И. Бастрыкину. Потому что, на мой личный взгляд, тут уголовщина», — сообщил он.

Как подчеркнул Примаков, Россотрудничество сделает всё, чтобы ни Ширинян, ни его ближайшие родственники никогда не приехали в Россию «поработать, поторговать, поучиться... и прочая и прочая».

Ранее посольство России в Армении выразило надежду на то, что осквернивший памятник блокадникам Ленинграда и его действия получат правовую оценку со стороны армянских властей.