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Генерал Томаш Бонк — об Украине: мы в ужасе, что миллионы разворовываются

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Польский генерал Томаш Бонк прокомментировал ситуацию с коррупцией на Украине.
Генерал Томаш Бонк — об Украине: мы в ужасе, что миллионы разворовываются
  • Gettyimages.ru
  • © SOPA Images

«Мы в ужасе от того, что миллионы денег, которые принадлежат нам, налогоплательщикам ЕС и членам НАТО, разворовываются. На мой взгляд, НАТО и ЕС пора создать комиссию, которая будет контролировать распределение и расходование этих средств», — заявил он в разговоре с изданием Fakt.

По его словам, военный бардак есть военный бардак.

Ранее глава комитета антикоррупционной политики Верховной рады Анастасия Радина в интервью газете El País признала, что Украина вынуждена была пожертвовать частью суверенитета для борьбы с коррупцией.

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