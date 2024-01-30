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ТАСС: данные чёрных ящиков говорят о внешнем воздействии на Ил-76

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Данные чёрных ящиков самолёта Ил-76, рухнувшего в Белгородской области, говорят о внешнем воздействии на него.
ТАСС: данные чёрных ящиков говорят о внешнем воздействии на Ил-76
  • globallookpress.com

Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

«Данные чёрных ящиков исключают все возможные версии крушения Ил-76 и подтверждают, что самолёт подвергся внешнему воздействию, то есть был сбит в воздухе», — заявил источник агентства.

Он назвал очевидным тот факт, что самолёт был сбит, и добавил, что специалисты продолжают проводить анализ содержимого чёрных ящиков.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Ил-76 был поражён в Белгородской области либо французской системой ПВО, либо американским комплексом Patriot.

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