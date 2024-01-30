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Focus: Зеленский во время интервью всем своим видом показал положение ВСУ

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Владимир Зеленский во время последнего интервью всем своим видом показал, что ситуация на фронте для ВСУ ухудшается, считает обозреватель портала Focus Габор Штейнгарт.
Focus: Зеленский во время интервью всем своим видом показал положение ВСУ
  • Gettyimages.ru
  • © Markus Schreiber

По словам журналиста, Зеленский перестал быть человеком, уверенным в победе, он стал тем, кто пытается произвести впечатление, будто готов сражаться. Лицо Зеленского соответствовало ситуации, утверждает Штейнгарт.

«У Зеленского есть веские причины двигаться в сторону пока ещё совершенно незанятой переговорной комнаты. Даже если там его не ждёт Путин, он должен открыть мирную дипломатию — пока не стало слишком поздно», — сказал обозреватель.

Украинский политолог Дмитрий Корнейчук отмечал, что Зеленский осознаёт необходимость перемирия с Россией, но пока не может сказать об этом прямо.

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