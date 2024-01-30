Focus: Зеленский во время интервью всем своим видом показал положение ВСУ

Владимир Зеленский во время последнего интервью всем своим видом показал, что ситуация на фронте для ВСУ ухудшается, считает обозреватель портала Focus Габор Штейнгарт.

По словам журналиста, Зеленский перестал быть человеком, уверенным в победе, он стал тем, кто пытается произвести впечатление, будто готов сражаться. Лицо Зеленского соответствовало ситуации, утверждает Штейнгарт.

«У Зеленского есть веские причины двигаться в сторону пока ещё совершенно незанятой переговорной комнаты. Даже если там его не ждёт Путин, он должен открыть мирную дипломатию — пока не стало слишком поздно», — сказал обозреватель.

Украинский политолог Дмитрий Корнейчук отмечал, что Зеленский осознаёт необходимость перемирия с Россией, но пока не может сказать об этом прямо.