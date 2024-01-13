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Политолог Корнейчук: Зеленский осознаёт необходимость перемирия с Россией

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Владимир Зеленский осознаёт необходимость перемирия с Россией, но пока не может сказать об этом прямо. Об этом заявил украинский политолог Дмитрий Корнейчук.

По его словам, сигналы с призывом начать переговоры идут от главкома ВСУ Валерия Залужного и от главы ГУР МО Украины Кирилла Буданова.

«(Сигналы. — RT) потихонечку уже идут и от Зеленского, который, опять же, не может сказать прямо», — приводит РИА Новости заявление Корнейчука.

Политолог подчеркнул, что на данный момент Зеленский говорит об этом завуалированно, но «наступит время, когда придётся говорить об этом чётко».

Ранее бывший разведчик ВС США Скотт Риттер высказал мнение, что Украина может потерять контроль над Одессой и Харьковом, если Владимир Зеленский не запросит мира прямо сейчас.

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