Экс-сотрудник ЦРУ Джонсон: ВС России могут атаковать каждую военную базу ВСУ

Российские военнослужащие могут нанести удар по каждой военной базе украинских войск. Об этом рассказал бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон.

«Все военные базы на Украине находятся на расстоянии удара российских ракет, и русские по ним уже били», — заявил он в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Джонсон напомнил об ударе ВС России гиперзвуковыми ракетами по Яваровскому полигону во Львове, который шокировал американских военных.

Он добавил, что украинскому руководству приходится посылать новобранцев на обучение в страны НАТО, которое занимает много времени, из-за возможности России наносить удары по таким объектам.

Ранее Минобороны заявило, что ВС России за неделю нанесли 13 ударов высокоточным оружием по ВПК Украины.