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Экс-сотрудник ЦРУ Джонсон: ВС России могут атаковать каждую военную базу ВСУ

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Российские военнослужащие могут нанести удар по каждой военной базе украинских войск. Об этом рассказал бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон.
Экс-сотрудник ЦРУ Джонсон: ВС России могут атаковать каждую военную базу ВСУ
  • РИА Новости

«Все военные базы на Украине находятся на расстоянии удара российских ракет, и русские по ним уже били», — заявил он в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Джонсон напомнил об ударе ВС России гиперзвуковыми ракетами по Яваровскому полигону во Львове, который шокировал американских военных.

Он добавил, что украинскому руководству приходится посылать новобранцев на обучение в страны НАТО, которое занимает много времени, из-за возможности России наносить удары по таким объектам.

Ранее Минобороны заявило, что ВС России за неделю нанесли 13 ударов высокоточным оружием по ВПК Украины.

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