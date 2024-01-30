Экс-сотрудник ЦРУ Джонсон: ВС России могут атаковать каждую военную базу ВСУ
- РИА Новости
«Все военные базы на Украине находятся на расстоянии удара российских ракет, и русские по ним уже били», — заявил он в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
Джонсон напомнил об ударе ВС России гиперзвуковыми ракетами по Яваровскому полигону во Львове, который шокировал американских военных.
Он добавил, что украинскому руководству приходится посылать новобранцев на обучение в страны НАТО, которое занимает много времени, из-за возможности России наносить удары по таким объектам.
Ранее Минобороны заявило, что ВС России за неделю нанесли 13 ударов высокоточным оружием по ВПК Украины.