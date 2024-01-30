Марочко: ВСУ под Клещеевкой саботируют приказы из-за «скотского отношения»

Танкисты 17-й танковой бригады украинской армии отказались наступать под Клещеевкой (ДНР) в связи со «скотским отношением» со стороны командования, рассказал подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«Военнослужащие... саботировали приказ вышестоящего командования и отказались выдвигаться в район сосредоточения для действий наступательного характера в районе населённого пункта Клещеевка», — цитирует его РИА Новости.

По словам Марочко, украинские танкисты аргументировали отказ тем, что не получили положенных доплат, а также по причине «скотского отношения» к военнослужащим со стороны командиров.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что атаки российских БПЛА не дают вздохнуть ВСУ в районе Клещеевки.