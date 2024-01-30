Марочко: ВСУ под Клещеевкой саботируют приказы из-за «скотского отношения»
- AP
«Военнослужащие... саботировали приказ вышестоящего командования и отказались выдвигаться в район сосредоточения для действий наступательного характера в районе населённого пункта Клещеевка», — цитирует его РИА Новости.
По словам Марочко, украинские танкисты аргументировали отказ тем, что не получили положенных доплат, а также по причине «скотского отношения» к военнослужащим со стороны командиров.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что атаки российских БПЛА не дают вздохнуть ВСУ в районе Клещеевки.