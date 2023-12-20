Кадыров: атаки российских БПЛА не дают вздохнуть ВСУ в районе Клещеевки
- РИА Новости
«Регулярные атаки наших дронов не дают вздохнуть противнику в районе Клещеевки. Операторы БПЛА 78-го мотострелкового полка «Север-АХМАТ» МО РФ совместно с бойцами 88-й бригады ЛНР здорово преуспевают в наступательных действиях», — написал он в Telegram.
Ранее артиллерия и тяжёлые огнемётные системы нанесли удары по живой силе и технике противника в районе Клещеевки, Курдюмовки и Марьинки.
Общие потери противника составили до 250 военнослужащих убитыми и ранеными.