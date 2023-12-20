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Кадыров: атаки российских БПЛА не дают вздохнуть ВСУ в районе Клещеевки

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Атаки российских беспилотников не дают вздохнуть украинской армии в районе Клещеевки, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.
Кадыров: атаки российских БПЛА не дают вздохнуть ВСУ в районе Клещеевки
  • РИА Новости

«Регулярные атаки наших дронов не дают вздохнуть противнику в районе Клещеевки. Операторы БПЛА 78-го мотострелкового полка «Север-АХМАТ» МО РФ совместно с бойцами 88-й бригады ЛНР здорово преуспевают в наступательных действиях», — написал он в Telegram.

Ранее артиллерия и тяжёлые огнемётные системы нанесли удары по живой силе и технике противника в районе Клещеевки, Курдюмовки и Марьинки.

Общие потери противника составили до 250 военнослужащих убитыми и ранеными.

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