Кадыров: атаки российских БПЛА не дают вздохнуть ВСУ в районе Клещеевки

Атаки российских беспилотников не дают вздохнуть украинской армии в районе Клещеевки, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Регулярные атаки наших дронов не дают вздохнуть противнику в районе Клещеевки. Операторы БПЛА 78-го мотострелкового полка «Север-АХМАТ» МО РФ совместно с бойцами 88-й бригады ЛНР здорово преуспевают в наступательных действиях», — написал он в Telegram.

Ранее артиллерия и тяжёлые огнемётные системы нанесли удары по живой силе и технике противника в районе Клещеевки, Курдюмовки и Марьинки.

Общие потери противника составили до 250 военнослужащих убитыми и ранеными.