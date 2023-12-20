Ударами артиллерии и тяжёлых огнемётных систем: в МО РФ заявили о потере ВСУ до 250 человек на Донецком направлении

Украинская сторона потеряла до 250 военнослужащих убитыми и ранеными на Донецком направлении СВО в результате работы подразделений группировки войск «Юг», артиллерии и тяжёлых огнемётных систем, заявили в Минобороны РФ. В этом секторе также отражена атака штурмовой группы ВСУ и уничтожено несколько артиллерийских установок в ходе контрбатарейной борьбы. Также российские средства противовоздушной обороны сбили вертолёт Ми-24 Воздушных сил Украины.

Пресс-служба Минобороны России опубликовала новую сводку о ходе специальной военной операции. Как следует из релиза от 20 декабря, на Купянском направлении СВО подразделения группировки войск «Запад» активными действиями и огнём артиллерии отразили пять атак штурмовых групп 115-й механизированной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Синьковка и Терны (Харьковская область).

По данным МО РФ, ВСУ потеряли до 40 человек, две боевые машины пехоты, два пикапа и самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».

На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» при поддержке артиллерии отразили две атаки 63-й механизированной бригады ВСУ в районах н. п. Червоная Диброва (ЛНР) и Торское (ДНР). Противник потерял до 180 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля и гаубицу Д-20.

На Донецком направлении подразделения группировки войск «Юг» при поддержке артиллерии отразили атаку штурмовых групп 24-й механизированной бригады ВСУ в районе н. п. Шумы (ДНР).

Артиллерия и тяжёлые огнемётные системы нанесли удары по живой силе и технике противника в районах н. п. Клещеевка, Курдюмовка и Марьинка (ДНР). Общие потери противника здесь составили до 250 военнослужащих убитыми и ранеными. Также уничтожены танк и три автомобиля.

В ходе контрбатарейной борьбы поражены самоходные артиллерийские установки Zuzana-2 производства Словакии и AS-90 производства Великобритании, две гаубицы «Мста-Б», две САУ «Акация», гаубица Д-30 и САУ «Гвоздика».

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» во взаимодействии с артиллерией и тяжёлыми огнемётными системами нанесли удары по живой силе 72-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах н. п. Елизаветовка, Владимировка и Новомихайловка (ДНР). Противник потерял до 110 человек, два пикапа и две САУ «Акация».

На Запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке авиации и артиллерии поразили скопления военнослужащих и техники 14-й бригады Нацгвардии Украины, 82-й десантно-штурмовой и 116-й механизированной бригад ВСУ в районе н. п. Вербовое и Работино.

За сутки противник потерял здесь до 70 военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, два орудия Д-20 и гаубицу Д-30.

На Херсонском направлении в результате слаженных действий подразделений российских войск и работы артиллерии противник потерял до 75 человек убитыми и ранеными, два автомобиля, две гаубицы «Мста-Б», орудие «Гиацинт-Б» и САУ «Гвоздика».

Авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ поразили живую силу и военную технику ВСУ в 127 районах.

Средства противовоздушной обороны сбили вертолёт Ми-24 Воздушных сил Украины в районе железнодорожной станции Углесборочная в ДНР. Кроме того, за сутки перехвачено пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и уничтожено 32 украинских беспилотника.

В новом сюжете корреспондента RT Мохаммада Кассаба показана работа бойцов ремонтных подразделений ВС РФ. По словам одного из военнослужащих, они стараются восстановить весь транспорт в течение двух-трёх дней.

Другой военный уточнил, что в ремонтных подразделениях выполняются работы, которые позволяют избежать отправки машины в ремонтную роту.

«Одна машина — ремонт двигателя, коробки. На грузовых тоже по мелочи что-то делаем... В течение суток пытаемся выпустить сразу. Что в наших силах — сделали и сразу отправили. Потому что ребята сидят без машин, это тоже неправильно», — пояснил военнослужащий.

Как уточнил корреспондент RT, перед отправкой назад технику проверяют на соответствие требованиям зоны боевых действий.