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Лукашенко: выборы в России и Белоруссии пройдут спокойно

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Белорусский лидер Александр Лукашенко на Высшем государственном совете Союзного государства выразил уверенность, что выборы в Белоруссии и России пройдут спокойно.
Лукашенко: выборы в России и Белоруссии пройдут спокойно
  • AFP
  • © Pavel BEDNYAKOV

Об этом информирует Telegram-канал «Пул Первого».

По его словам, заседание проходит в преддверии важных внутриполитических событий в непростой период.

«Я уверен, мы спокойно подойдём к этим датам и так же спокойно проведём эти мероприятия», — отметил Лукашенко.

Ранее в российском МИД сообщили, что Россия и Белоруссия будут сообща принимать меры, чтобы исключить внешнее вмешательство в выборы в обеих странах в 2024 году.

Замкомандующего ВВС и войсками ПВО Вооружённых сил Белоруссии Леонид Давидович заявил, что провокации в воздушном пространстве не исключены во время проведения выборов в стране.

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