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Бастующие в Эстонии учителя провели пикет у здания парламента

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Устроившие забастовку эстонские учителя провели очередной пикет у здания парламента страны.
Бастующие в Эстонии учителя провели пикет у здания парламента
  • Gettyimages.ru
  • © bruev

Об этом заявил порталу эстонского телерадиовещания ERR глава профсоюза работников образования Реэмо Вольтри.

«Мы не имеем права уставать, когда мы видим, что правительство не воспринимает проблему всерьёз», — отметил он.

По его словам, страна больше не сможет в будущем получать хорошее образование из-за старения преподавательского состава, отсутствия кадрового резерва и растущего числа неквалифицированных учителей.

«Да, главная проблема — это зарплата», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что в Эстонии стартует бессрочная забастовка учителей общеобразовательных школ.

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