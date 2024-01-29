Бастующие в Эстонии учителя провели пикет у здания парламента
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Об этом заявил порталу эстонского телерадиовещания ERR глава профсоюза работников образования Реэмо Вольтри.
«Мы не имеем права уставать, когда мы видим, что правительство не воспринимает проблему всерьёз», — отметил он.
По его словам, страна больше не сможет в будущем получать хорошее образование из-за старения преподавательского состава, отсутствия кадрового резерва и растущего числа неквалифицированных учителей.
«Да, главная проблема — это зарплата», — подчеркнул он.
Ранее сообщалось, что в Эстонии стартует бессрочная забастовка учителей общеобразовательных школ.