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ВС России отразили шесть атак штурмовиков ВСУ за сутки на Донецком направлении

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Российские войска отразили шесть атак штурмовиков ВСУ за минувшие сутки на Донецком направлении, заявили в Минобороны России.
ВС России отразили шесть атак штурмовиков ВСУ за сутки на Донецком направлении
  • РИА Новости

«Отразили шесть атак штурмовых групп 22-й механизированной бригады ВСУ в районах населённых пунктов Белогоровка и Переездное Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении ведомства.

Артиллерия нанесла удары по скоплению живой силы и техники противника в районе Клещеевки и Красного. По данным Минобороны России, ВСУ потеряли до 210 военных.

Ранее российские военные оказали медицинскую помощь раненому бойцу ВСУ на Купянском направлении. Кадры опубликовал военкор RT Александр Симонов.

Экс-наёмник из Польши, попавший в плен к ВС России в районе Крынок, заявил, что не хочет больше связываться с ВСУ.

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