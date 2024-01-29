ВС России отразили шесть атак штурмовиков ВСУ за сутки на Донецком направлении

Российские войска отразили шесть атак штурмовиков ВСУ за минувшие сутки на Донецком направлении, заявили в Минобороны России.

«Отразили шесть атак штурмовых групп 22-й механизированной бригады ВСУ в районах населённых пунктов Белогоровка и Переездное Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении ведомства.

Артиллерия нанесла удары по скоплению живой силы и техники противника в районе Клещеевки и Красного. По данным Минобороны России, ВСУ потеряли до 210 военных.

Ранее российские военные оказали медицинскую помощь раненому бойцу ВСУ на Купянском направлении. Кадры опубликовал военкор RT Александр Симонов.

Экс-наёмник из Польши, попавший в плен к ВС России в районе Крынок, заявил, что не хочет больше связываться с ВСУ.