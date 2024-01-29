Войска России улучшили положение на Краснолиманском направлении

Войска России из группировки «Центр» улучшили положение по переднему краю на Краснолиманском направлении, сообщило Министерство обороны.

«На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю и при поддержке артиллерии нанесли поражение штурмовым группам 63-й механизированной бригады ВСУ», — говорится в сводке министерства.

Удары наносились в районах Ямполовки (ДНР) и Червоной Дибровы (ЛНР). Потери противника там составили до 280 военнослужащих, танк и три автомобиля.

Кроме того, подразделения Западной группировки войск освободили населённый пункт Табаевка в Харьковской области.