RT в Telegram
Подпишись

Войска России улучшили положение на Краснолиманском направлении

Короткая ссылка
Войска России из группировки «Центр» улучшили положение по переднему краю на Краснолиманском направлении, сообщило Министерство обороны.
Войска России улучшили положение на Краснолиманском направлении
  • РИА Новости
  • © Станислав Красильников

«На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю и при поддержке артиллерии нанесли поражение штурмовым группам 63-й механизированной бригады ВСУ», — говорится в сводке министерства.

Удары наносились в районах Ямполовки (ДНР) и Червоной Дибровы (ЛНР). Потери противника там составили до 280 военнослужащих, танк и три автомобиля.

Кроме того, подразделения Западной группировки войск освободили населённый пункт Табаевка в Харьковской области.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить