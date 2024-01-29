В Минобороны заявили, что ВС России освободили Табаевку в Харьковской области

Подразделения Западной группировки войск освободили населённый пункт Табаевка в Харьковской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

РИА Новости

«На Купянском направлении... освобождён населённый пункт Табаевка Харьковской области», — говорится в заявлении. 18 января российские военные освободили населённый пункт Весёлое в ДНР.