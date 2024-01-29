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В Ростовской области уничтожили беспилотник ВСУ, повреждён загородный лагерь

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Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил об уничтожении украинского беспилотника.

«На территории Неклиновского района средствами радиоэлектронной борьбы был нейтрализован беспилотный летательный аппарат», — заявил он.

По словам Голубева, в результате падения БПЛА и детонации взрывного устройства частично повреждены остекление и стены нескольких корпусов в загородном лагере. Пострадавших нет.

Ранее средства ПВО России сбили украинский дрон в Белгородской области.

Также сообщалось, что ВС Украины сбросили несколько боеприпасов с беспилотников в Донецке.

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