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ВС Украины сбросили несколько боеприпасов с беспилотников в Донецке

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ВСУ сбросили несколько взрывоопасных предметов с БПЛА в Донецке.
ВС Украины сбросили несколько боеприпасов с беспилотников в Донецке
  • РИА Новости

Об этом информируют в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 15:40 — город Донецк (Кировский район). Сброс ВОП с БПЛА», — сказано в сообщении ведомства в Telegram.

Кроме того, ВСУ выпустили по Горловке три снаряда калибра 155 мм в 17:45.

Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что украинская армия атаковала жилой район города при помощи беспилотника, ранения получил один человек.

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