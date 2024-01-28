ВС Украины сбросили несколько боеприпасов с беспилотников в Донецке
- РИА Новости
Об этом информируют в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 15:40 — город Донецк (Кировский район). Сброс ВОП с БПЛА», — сказано в сообщении ведомства в Telegram.
Кроме того, ВСУ выпустили по Горловке три снаряда калибра 155 мм в 17:45.
Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что украинская армия атаковала жилой район города при помощи беспилотника, ранения получил один человек.