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Военкор RT рассказал о борьбе спецназа «Ахмат» с ВСУ в Кременском лесу

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Военкор RT Влад Андрица подготовил сюжет о боях с Вооружёнными силами Украины в Кременском лесу на Краснолиманском направлении.

В сюжете военкора отмечается, что, несмотря на «рои» вражеских дронов-камикадзе, российские военные давят противника.

Отмечается, что на западных позициях спецназа «Ахмат» днём небезопасно. За десять минут рядом с позициями прилетело два дрона-камикадзе.

Боец с позывным Узбек рассказал, что за его бронетранспортёром «Тигр» недавно охотились сразу пять беспилотников. Один из дронов попал в крышу, после чего военного контузило.

«Два месяца, [как] они [ВСУ] активизировались, но на самом деле мы ничем не уступаем, в некоторых моментах даже превосходим по дронам-камикадзе», — рассказал он.

При этом на огневых точках бойцы установили накаты из брёвен, которые защищают от кассетных боеприпасов.

Ранее сообщалось, что бойцы российской армии за прошедшую неделю отразили 17 атак украинских войск на Краснолиманском направлении фронта.

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