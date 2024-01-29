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ТСН: актёр Печерица ушёл из ВСУ, предположительно, из-за страха попасть в окружение

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Украинский актёр Александр Печерица, записавшийся ранее в территориальную оборону, покинул ряды ВСУ предположительно из-за страха попасть в окружение.

Об этом сообщает украинский телеканал ТСН.

«Во время обстрелов, когда рядом падали снаряды, каждый раз была эта тревога и страх, что мы попадём в окружение...», — сказал Печерица.

Кроме того, он отметил, что этот страх «постоянно сидел глубоко внутри».

При этом, как сообщает телеканал, на прямой вопрос о том, почему актёр принял решение уволиться из рядов ВСУ, он сослался на «семейные обстоятельства».

Ранее пленный украинский военный рассказал об использовании наркотиков в ВСУ.

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