RT в Telegram
Подпишись

Украинку задержали в аэропорту Кишинёва за попытку провезти 78 патронов

Короткая ссылка
Пограничная полиция Молдавии задержала на территории аэропорта Кишинёва украинку, у которой в ручной клади было 78 патронов, рассказали в пресс-службе ведомства.
Украинку задержали в аэропорту Кишинёва за попытку провезти 78 патронов
  • Gettyimages.ru

По имеющимся данным, 45-летняя гражданка Украины следовала по маршруту Кишинёв — Шарм-эш-Шейх.

Во время сканирования ручной клади подозрение вызвали металлические предметы.

«Во время дополнительного досмотра багажа были обнаружены 78 патронов. Пассажирка задержана, начато расследование», — говорится в заявлении.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Киев перепродаёт часть западного оружия на чёрном рынке.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить