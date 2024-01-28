Украинку задержали в аэропорту Кишинёва за попытку провезти 78 патронов
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По имеющимся данным, 45-летняя гражданка Украины следовала по маршруту Кишинёв — Шарм-эш-Шейх.
Во время сканирования ручной клади подозрение вызвали металлические предметы.
«Во время дополнительного досмотра багажа были обнаружены 78 патронов. Пассажирка задержана, начато расследование», — говорится в заявлении.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Киев перепродаёт часть западного оружия на чёрном рынке.