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Лавров: Киев перепродаёт часть западного оружия на чёрном рынке

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Киев перепродаёт часть западного оружия на чёрном рынке, заявил глава МИД России Сергей Лавров на заседании Совбеза ООН. Сложно представить, что в западных столицах этого не знают, подчеркнул он.

Как напомнил Лавров, проблему перепродажи оружия признали даже в США.

«В даркнете можно найти достаточно подобных объявлений. Сложно представить, что это происходит без ведома и участия западных дельцов, ведь, как говорится, рука руку моет», — сказал министр.

В пример он привёл случаи с американскими винтовками M16, которые «любой желающий может купить по объявлению в сети за криптовалюту». Такой ситуацией пользуются в том числе террористы, подчеркнул глава МИД России.

Словацкий премьер-министр Роберт Фицо в декабре заявил, что огромная часть вооружений, предоставляемых Украине, попадает на чёрный рынок, поэтому Словакия будет отправлять стране адресную гуманитарную помощь.

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