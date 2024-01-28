Богомаз заявил об уничтожении БПЛА в Брянской области
- РИА Новости
Об этом он написал в своём Telegram-канале.
«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА. Беспилотный летательный аппарат самолётного типа уничтожен над территорией Унечского района силами ПВО Министерства обороны России», — сообщил глава региона.
По его словам, пострадавших в результате ЧП нет, однако осколки беспилотника повредили жилое здание.
Ранее две мирные жительницы пострадали в результате сброса боеприпаса с беспилотника Вооружённых сил Украины в Кировском районе Донецка.