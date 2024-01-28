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Богомаз заявил об уничтожении БПЛА в Брянской области

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Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил об уничтожении украинского беспилотника в регионе.
Богомаз заявил об уничтожении БПЛА в Брянской области
  • РИА Новости

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА. Беспилотный летательный аппарат самолётного типа уничтожен над территорией Унечского района силами ПВО Министерства обороны России», — сообщил глава региона.

По его словам, пострадавших в результате ЧП нет, однако осколки беспилотника повредили жилое здание.

Ранее две мирные жительницы пострадали в результате сброса боеприпаса с беспилотника Вооружённых сил Украины в Кировском районе Донецка.

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