Две жительницы пострадали при сбросе боеприпаса с беспилотника ВСУ в Донецке
Две мирные жительницы пострадали в результате сброса боеприпаса с беспилотника Вооружённых сил Украины в Кировском районе Донецка.
- РИА Новости
Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
По словам мэра, речь идёт о женщинах 1960-го и 1968 годов рождения.
Ранее стало известно, что мирный житель пострадал в результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА на Кировский район Донецка.
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