Две жительницы пострадали при сбросе боеприпаса с беспилотника ВСУ в Донецке

Две мирные жительницы пострадали в результате сброса боеприпаса с беспилотника Вооружённых сил Украины в Кировском районе Донецка.

РИА Новости

Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин. По словам мэра, речь идёт о женщинах 1960-го и 1968 годов рождения. Ранее стало известно, что мирный житель пострадал в результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА на Кировский район Донецка.