Украине нужно отказаться от территорий в пользу России из-за нежелания граждан идти на передовую, считает обозреватель Моника Шоуолтер в материале для American Thinker.

Она отметила, что украинские войска мертвы в значительной степени, а также много молодых граждан страны уезжают за границу. Обозреватель задалась вопросом, почему государства должны финансировать Киев, если украинцы не готовы сражаться за свою страну.

«Не лучше ли договориться с Россией о мире, может быть, провести референдум, учитывая, что значительная часть восточной Украины всё равно предпочла бы быть частью России?» — говорится в статье.

Ранее директор российской Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что Запад, проигрывая на Украине, устроит провокации против России.