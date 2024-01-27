Жительница Новой Каховки пострадала в результате массовой атаки украинских БПЛА

Вооружённые силы Украины подвергли город Новая Каховка в Херсонской области массовой атаке беспилотными летательными аппаратами. Как сообщил глава региона Владимир Сальдо, в результате этого ранение получила мирная жительница.

Сальдо в личном Telegram-канале сообщил, что пострадала 70-летняя женщина. Ей была оказала необходимая медицинская помощь. Он также отметил, что её жизни ничего не угрожает.

Глава региона обратил внимание, что удары наносились по жилым домам, а также объектам социальной инфраструктуры.

«На улице Первомайской повреждено несколько единиц общественного и личного транспорта», — написал он.

Ранее сообщалось о мирном жителе Горловки в Донецкой Народной Республике, который пострадал в результате подрыва на украинской мине.