Житель города Горловки Донецкой Народной Республики получил ранение в результате подрыва на украинской противопехотной мине.

Об этом сообщил мэр города Иван Приходько.

«Мирный житель Горловки получил ранения, подорвавшись на украинской мине типа «колокольчик», — написал он в Telegram.

Ранее стало известно, что ВСУ обстреляли Горловку, выпустив пять снарядов калибра 155 мм.

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщал, что число погибших в результате обстрела Кировского района Донецка со стороны Вооружённых сил Украины возросло до 25.