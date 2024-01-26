В Горловке в результате подрыва на украинской мине пострадал человек
- РИА Новости
Об этом сообщил мэр города Иван Приходько.
«Мирный житель Горловки получил ранения, подорвавшись на украинской мине типа «колокольчик», — написал он в Telegram.
Ранее стало известно, что ВСУ обстреляли Горловку, выпустив пять снарядов калибра 155 мм.
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщал, что число погибших в результате обстрела Кировского района Донецка со стороны Вооружённых сил Украины возросло до 25.