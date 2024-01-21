СЦКК: ВС Украины выпустили пять снарядов по Горловке

ВСУ обстреляли Горловку, выпустив пять снарядов калибра 155 мм.

Об этом информирует представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 16:10 — населённый пункт Дзержинск — населённый пункт Горловка (Никитовский район). Выпущено три снаряда калибра 155 мм», — сообщает ведомство в Telegram.

Кроме того, через 15 минут ВСУ выпустили два снаряда калибра 155 мм по направлению Дзержинск — Горловка (Калининский район).

Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что число погибших в результате обстрела Кировского района Донецка со стороны Вооружённых сил Украины возросло до 25.

По словам первого заместителя постоянного представителя России при ООН Дмитрия Полянского, удар украинской армии по Донецку обсудят на заседании Совбеза всемирной организации 22 января.