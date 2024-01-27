Гладков сообщил об обстреле села Новая Таволжанка со стороны ВСУ
- РИА Новости
Об этом он написал в Telegram.
«Под обстрел ВСУ попало село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа. Пострадавших нет», — говорится в сообщении.
По словам Гладкова, в результате атаки повреждения получили три частных домовладения, а также один автомобиль.
Ранее в Минобороны заявили, что около 20:30 мск силы ПВО пресекли атаку с применением реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire, уничтожено два реактивных снаряда над территорией Белгородской области.