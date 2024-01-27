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Гладков сообщил об обстреле села Новая Таволжанка со стороны ВСУ

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что Вооружённые силы Украины обстреляли село Новая Таволжанка.
Гладков сообщил об обстреле села Новая Таволжанка со стороны ВСУ
  • РИА Новости

Об этом он написал в Telegram.

«Под обстрел ВСУ попало село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа. Пострадавших нет», — говорится в сообщении.

По словам Гладкова, в результате атаки повреждения получили три частных домовладения, а также один автомобиль.

Ранее в Минобороны заявили, что около 20:30 мск силы ПВО пресекли атаку с применением реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire, уничтожено два реактивных снаряда над территорией Белгородской области.

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