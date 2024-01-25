МО: силы ПВО сбили два снаряда РСЗО Vampire в Белгородской области

Около 20:30 мск силы ПВО пресекли атаку с применением реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire, уничтожено два реактивных снаряда над территорией Белгородской области.

РИА Новости

Об этом сообщило Минобороны России. Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ атаковали хутор Лозовая Рудка, сбросив с квадрокоптера взрывное устройство, погибла мирная жительница.