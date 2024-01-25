МО: силы ПВО сбили два снаряда РСЗО Vampire в Белгородской области
Около 20:30 мск силы ПВО пресекли атаку с применением реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire, уничтожено два реактивных снаряда над территорией Белгородской области.
- РИА Новости
Об этом сообщило Минобороны России.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ атаковали хутор Лозовая Рудка, сбросив с квадрокоптера взрывное устройство, погибла мирная жительница.
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