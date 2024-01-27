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Путин и Лукашенко утвердят основные направления договора о Союзном государстве

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Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко примут участие в заседании Высшего государственного совета Союзного государства в Санкт-Петербурге.
Путин и Лукашенко утвердят основные направления договора о Союзном государстве
  • globallookpress.com

«Один из главных вопросов на повестке дня — утверждение проекта документа об основных направлениях реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2024—2026 годы», — сообщает БЕЛТА.

Кроме того, лидеры стран обсудят перспективы дальнейшего межгосударственного сотрудничества и подведут итоги 28 союзных программ.

Ранее сообщалось, что Лукашенко отправился с рабочим визитом в Россию.

Он примет участие в мероприятиях, посвящённых 80-летию освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

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