Лукашенко отправился с визитом в Россию
- AFP
- © Ilya PITALEV / SPUTNIK
Как сообщает БЕЛТА, глава государства примет участие в мероприятиях, посвящённых 80-летию освобождения Ленинграда от фашистской блокады.
Кроме того, в Санкт-Петербурге запланировано заседание Высшего государственного совета (ВГС) Союзного государства и переговоры с президентом России Владимиром Путиным.
Ранее Лукашенко заявил, что проведёт переговоры с Путиным в формате «один на один» перед заседанием ВГС Союзного государства.