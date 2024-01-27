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Лукашенко отправился с визитом в Россию

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко отправился с рабочим визитом в Россию.
Лукашенко отправился с визитом в Россию
  • AFP
  • © Ilya PITALEV / SPUTNIK

Как сообщает БЕЛТА, глава государства примет участие в мероприятиях, посвящённых 80-летию освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Кроме того, в Санкт-Петербурге запланировано заседание Высшего государственного совета (ВГС) Союзного государства и переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

Ранее Лукашенко заявил, что проведёт переговоры с Путиным в формате «один на один» перед заседанием ВГС Союзного государства.

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