Лукашенко заявил, что проведёт переговоры с Путиным в формате «один на один»
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По его словам, в ходе встречи ВГС будет проведён серьёзный и принципиальный разговор.
«Обсудим (с Путиным. — RT) принципиальные вопросы. Если будут какие-то дополнения к той повестке, которая предложена, мы прямо на заседании Высшего госсовета внесём такие предложения», — приводит БЕЛТА заявление Лукашенко.
Ранее стало известно, что Белоруссия уведомила все страны — участницы Шанхайской организации сотрудничества о завершении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления республики в ШОС.