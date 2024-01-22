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Лукашенко заявил, что проведёт переговоры с Путиным в формате «один на один»

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что проведёт переговоры с российским лидером Владимиром Путиным в формате «один на один» перед заседанием Высшего госсовета (ВГС) Союзного государства.
Лукашенко заявил, что проведёт переговоры с Путиным в формате «один на один»
  • AFP
  • © Alexander NEMENOV

По его словам, в ходе встречи ВГС будет проведён серьёзный и принципиальный разговор.

«Обсудим (с Путиным. — RT) принципиальные вопросы. Если будут какие-то дополнения к той повестке, которая предложена, мы прямо на заседании Высшего госсовета внесём такие предложения», — приводит БЕЛТА заявление Лукашенко.

Ранее стало известно, что Белоруссия уведомила все страны — участницы Шанхайской организации сотрудничества о завершении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления республики в ШОС.

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