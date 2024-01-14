Белоруссия уведомила страны ШОС о завершении необходимых для вступления процедур
- РИА Новости
Об этом сообщил глава белорусского МИД Сергей Алейник.
Он уточнил, что неделю назад завершился процесс ратификации всего пакета документов по присоединению Белоруссии к ШОС.
«Мы уже уведомили все страны — члены ШОС о завершении внутригосударственных процедур и рассчитываем, что в следующем году процесс полноправного членства нашей страны в Шанхайской организации сотрудничества будет окончательно завершён», — цитирует его ТАСС.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о необходимости поиска новых решений по укреплению безопасности стран — членов Организации Договора о коллективной безопасности.