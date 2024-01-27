Посол в России: в Карабах и Восточный Зангезур вернутся 100 тысяч человек

Посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль оглы сообщил, что в ближайшие три года более 100 тыс. вынужденных переселенцев вернутся Карабах и Восточный Зангезур.

Об этом посол сказал в интервью ТАСС.

Как рассказал собеседник агентства, Азербайджан реализует государственную программу по возвращению на эти территории вынужденных переселенцев.

«В целом за ближайшие три года ожидается возвращение в регионы Карабаха и Восточного Зангезура более 100 тыс. человек», — отметил Бюльбюль оглы.

30 сентября 2023 года президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что к настоящему моменту в Нагорный Карабах уже переселены 2,3 тыс. бывших вынужденных переселенцев.