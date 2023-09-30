Президент Алиев: в Карабах вернулись более 2 тысяч вынужденных переселенцев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что к настоящему моменту в Нагорный Карабах уже переселены 2,3 тыс. бывших вынужденных переселенцев.

Об этом Алиев сказал в ходе выступления на II Азербайджанском национальном градостроительном форуме.

«На сегодняшний день в Карабах уже возвращены 2,3 тыс. бывших вынужденных переселенцев», — цитирует азербайджанского лидера РИА Новости.

По его словам, к концу 2023 года эта цифра вырастет до 5,5 тыс. человек.

В Евлахе 29 сентября началась очередная встреча делегации Азербайджана с представителями армян Карабаха.

По данным агентства APA, стороны обсудили вопросы реинтеграции проживающих в Карабахе армян в общество Азербайджана.