Президент Алиев: в Карабах вернулись более 2 тысяч вынужденных переселенцев
- РИА Новости
Об этом Алиев сказал в ходе выступления на II Азербайджанском национальном градостроительном форуме.
«На сегодняшний день в Карабах уже возвращены 2,3 тыс. бывших вынужденных переселенцев», — цитирует азербайджанского лидера РИА Новости.
По его словам, к концу 2023 года эта цифра вырастет до 5,5 тыс. человек.
В Евлахе 29 сентября началась очередная встреча делегации Азербайджана с представителями армян Карабаха.
По данным агентства APA, стороны обсудили вопросы реинтеграции проживающих в Карабахе армян в общество Азербайджана.