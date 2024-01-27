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В Казахстане задержали россиянина по подозрению в двойном убийстве

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В МВД Казахстана сообщили о задержании россиянина по подозрению в двойном убийстве на родине.
В Казахстане задержали россиянина по подозрению в двойном убийстве
  • РИА Новости

«На основании ориентировки главного управления уголовного розыска МВД России... задержан гражданин России, подозреваемый в совершении двойного убийства матери и её малолетней дочери 23 января в Новосибирске», — приводит сообщение ТАСС.

Уточняется, что россиянина задержали на погранпосту в Туркестанской области при попытке пересечь границу. Подозреваемого поместили в изолятор временного содержания, рассматривается экстрадиция в Россию.

Ранее в Нижегородской области арестовали мать, ударившую дочь головой об пол.

Также Следственный комитет России по Санкт-Петербургу сообщил, что 23-летняя жительница города созналась в убийстве восьмимесячной дочери, которая не хотела спать.

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