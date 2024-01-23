Петербурженка призналась в убийстве не хотевшей спать восьмимесячной дочери

Следственный комитет России по Санкт-Петербургу сообщил, что 23-летняя жительница города созналась в убийстве восьмимесячной дочери, которая не хотела спать.

«По версии следствия, обвиняемая 18 января... в квартире одного из домов по Тихоокеанской улице на почве внезапно возникших неприязненных отношений задушила подушкой свою восьмимесячную дочь, которая не хотела спать», — говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что после совершения преступления женщина поехала к знакомому, оставив при этом дома маленького сына в возрасте год и девять месяцев, вернувшись через два дня, она заявила сотрудникам правоохранительных органов, что обнаружила тело дочери, якобы оставленной на попечение знакомой.

После допроса она всё же созналась в содеянном и полностью признала вину. Сын обвиняемой в настоящее время находится с отцом. Девушке предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 105 УК России (убийство).

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