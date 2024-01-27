Пленный штурмовик ВСУ Вячеслав Гриненко рассказал, что на позициях в Авдеевке украинские солдаты надеялись на спасение российской армией.

«Мы были на позиции, и к нам зашли ваши люди и взяли нас в плен. До этого мы 30 часов ползали на позициях и отойти просились, и помощи просили, наступило отчаяние. Мы уже их ждали», — заявил он ТАСС.

По словам собеседника агентства, когда в зону боевых действий зашли российские военные, солдаты ВСУ объяснили им, что они украинцы, на что им ответили, что никто силу применять не будет.

Гриненко рассказал, что штурмовиков киевское командование бросило на передовой без огневой поддержки, еды и воды — из оружия было только стрелковое и патроны, которые закончились через четыре часа боя. Он добавил, что за девять дней штурмовая рота, где он служил, была наполовину уничтожена.

19 декабря министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что вооружённые силы с начала СВО уничтожили более 5,8 тыс. иностранных наёмников в рядах украинской армии.

Также сообщалось, что семья американского наёмника Итана Хёртуэка, убитого в зоне СВО в декабре, не может вернуть в США его останки. Морской пехотинец, уволенный со службы, погиб в районе Авдеевки в результате боестолкновения с российскими военнослужащими.