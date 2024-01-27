Украинцы просят поскорее закончить конфликт с Россией, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

В интервью YouTube-каналу Judging Freedom Макгрегор рассказал, что знакомый украинец сказал ему, что, «если бы у Вашингтона была хоть капля человечности или сдержанности, они покончили бы с этой трагедией как можно скорее».

Ранее издание The Hill писало, что республиканцы в конгрессе США ищут план Б по финансированию поставок оружия для Украины на фоне обострения ситуации с пограничной безопасностью Соединённых Штатов.