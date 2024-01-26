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Путин: ситуация в Соледаре непростая, но российские бойцы продвигаются вперёд

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Ситуация в Соледаре сейчас непростая, противник пытается там атаковать, но у него ничего не выходит, российские бойцы продвигаются вперёд, сообщил президент России Владимир Путин на встрече со студентами — участниками СВО.
Путин: ситуация в Соледаре непростая, но российские бойцы продвигаются вперёд
  • globallookpress.com

Участник спецоперации Захар Корнев, попавший в зону боевых действий в 18 лет, рассказал главе государства о военной службе, в том числе в Соледаре.

«Второе место вашей службы — это Соледар, и там ситуация была очень сложная, она и сейчас непростая, противник пытается там со всех сторон контратаковать, но у него ничего не получается, наоборот, наши подразделения двигаются вперёд по разным направлениям и постепенно выходят на канал», — ответил ему глава государства.

В этом направлении «движение есть почти каждые сутки», отметил он.

«До канала осталось, не знаю, боюсь ошибиться, метров 800», — отметил он.

Военная хроника ранее сообщала, что после освобождения села Весёлое в ДНР фронт между Соледаром и Артёмовском пополнился ещё одной точкой, на которую ВСУ в ближайшее время будут вынуждены отвлекать дефицитные резервы.

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