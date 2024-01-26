Путин: лишь суд может признать организации на Украине террористическими
Путин рассказал, почему СБУ и ГУР Украины до сих пор не признаны террористами
- globallookpress.com
«Во-первых, у нас объявление террористическими какими-то структурами кого бы то ни было — эти решения принимаются не административными органами какого бы то ни было уровня, а судами. В соответствии с российским законом только суд может признать какую-то организацию террористической, у нас так и происходит», — сказал глава государства на встрече со студентами — участниками СВО.
Что касается признания террористическими государственных структур, то это уже не судебное решение, а скорее политико-историческое, считает Путин.
«Весь сегодняшний киевский режим, он так или иначе основан на преступлениях, которые совершает ежедневно, в том числе и в отношении своих собственных граждан», — добавил он.
Депутат Госдумы Дмитрий Белик ранее призвал начать процедуру признания Украины государством-террористом после катастрофы Ил-76.