Путин: лишь суд может признать организации на Украине террористическими

Только суд может признать какие-либо организации на Украине террористическими, заявил президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос, почему ГУР Минобороны Украины и СБУ до сих пор не признаны таковыми.

«Во-первых, у нас объявление террористическими какими-то структурами кого бы то ни было — эти решения принимаются не административными органами какого бы то ни было уровня, а судами. В соответствии с российским законом только суд может признать какую-то организацию террористической, у нас так и происходит», — сказал глава государства на встрече со студентами — участниками СВО.

Что касается признания террористическими государственных структур, то это уже не судебное решение, а скорее политико-историческое, считает Путин.

«Весь сегодняшний киевский режим, он так или иначе основан на преступлениях, которые совершает ежедневно, в том числе и в отношении своих собственных граждан», — добавил он.

Депутат Госдумы Дмитрий Белик ранее призвал начать процедуру признания Украины государством-террористом после катастрофы Ил-76.