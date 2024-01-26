Путин назвал защиту интересов России единственным мотивом для начала СВО

Специальная военная операция на Украине началась для защиты интересов России, иных мотивов для этого не было. С заявлением об этом выступил на встрече со студентами — участниками СВО глава государства Владимир Путин.

По его словам, Россия пытается вооружёнными средствами положить конец той войне, которая велась Киевом в Донбассе начиная с 2014 года. Путин подчеркнул, что Россия добьётся реализации поставленных целей и задач.

«Не было никаких других соображений, кроме одного — защита интересов России. При решении вопросов подобного рода других мотивов быть не может», — заявил Путин.

Также в ходе встречи глава государства обратил внимание, что фактическими хозяевами Украины после распада СССР были националисты.