Путин назвал защиту интересов России единственным мотивом для начала СВО
По его словам, Россия пытается вооружёнными средствами положить конец той войне, которая велась Киевом в Донбассе начиная с 2014 года. Путин подчеркнул, что Россия добьётся реализации поставленных целей и задач.
«Не было никаких других соображений, кроме одного — защита интересов России. При решении вопросов подобного рода других мотивов быть не может», — заявил Путин.
Также в ходе встречи глава государства обратил внимание, что фактическими хозяевами Украины после распада СССР были националисты.