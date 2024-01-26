Националисты были фактическим хозяином Украины после распада СССР, заявил президент России Владимир Путин на встрече со студентами, принявшими участие в специальной военной операции.

«Кого бы ни избирали с помощью юго-востока Украины, с помощью избирателей, которые живут на юго-востоке, всё равно вот эта националистическая платформа, её представители, очень быстро всё подчиняли своей воле, потому что они активные, энергичные и агрессивные. И все сразу им заглядывали в глазки», — сказал президент.

В декабре глава государства отмечал, что Запад всегда делал ставку на украинских националистов.

На Западе при этом забыли, что украинские крайние националисты являются бывшими нацистами, сотрудничавшими с Гитлером, подчеркнул он.

После госпереворота на Украине страны Запада вели себя «по беспределу» и вынудили Россию отвечать, заявил Путин.