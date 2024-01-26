Путин: националисты были фактическими хозяевами Украины после распада СССР
«Кого бы ни избирали с помощью юго-востока Украины, с помощью избирателей, которые живут на юго-востоке, всё равно вот эта националистическая платформа, её представители, очень быстро всё подчиняли своей воле, потому что они активные, энергичные и агрессивные. И все сразу им заглядывали в глазки», — сказал президент.
В декабре глава государства отмечал, что Запад всегда делал ставку на украинских националистов.
На Западе при этом забыли, что украинские крайние националисты являются бывшими нацистами, сотрудничавшими с Гитлером, подчеркнул он.
После госпереворота на Украине страны Запада вели себя «по беспределу» и вынудили Россию отвечать, заявил Путин.