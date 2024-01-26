Депутатам во Львовской области вручили повестки во время сессии горсовета

Депутатам в городе Червонограде Львовской области Украины вручили повестки во время сессии горсовета.

Об этом пишут украинские СМИ.

Изначально ожидалось, что военные посетят сессию лишь для вручения посмертной награды родным погибшего военного ВСУ.

Однако пришедшие сотрудники военкомата зачитали фамилии депутатов, которые «категорически не хотят» мобилизовываться, и вручили им повестки.

Ранее в Одессе женщины вытолкали из маршрутки сотрудника территориального центра комплектования, исполняющего функции военкомата, который намеревался раздавать повестки для мобилизации пассажиров.