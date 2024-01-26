Журналист Халперн — о крушении Ил-76: Запад позволяет Киеву всё ради интересов элит
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«Они будут врать и говорить, что не сбивали самолёт, и снова обвинять Россию. Старая история, которую повторяют на Западе. Россия бомбит Россию», — цитирует его РИА Новости.
Журналист добавил, что населению стран Запада будет легко «продать» такую историю, так как общество находится в контролируемой информационной изоляции. Халперн подчеркнул, что правительства западных стран полностью контролируют повестку.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что от Запада не было ни слова осуждения после атаки ВСУ на Ил-76.