Независимый журналист из Австралии Джонатан Халперн высказал мнение, что отказ украинских властей признать вину в ударе по самолёту Ил-76 с военнопленными говорит о том, что Киеву позволено делать всё для защиты интересов элит Запада.

«Они будут врать и говорить, что не сбивали самолёт, и снова обвинять Россию. Старая история, которую повторяют на Западе. Россия бомбит Россию», — цитирует его РИА Новости.

Журналист добавил, что населению стран Запада будет легко «продать» такую историю, так как общество находится в контролируемой информационной изоляции. Халперн подчеркнул, что правительства западных стран полностью контролируют повестку.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что от Запада не было ни слова осуждения после атаки ВСУ на Ил-76.